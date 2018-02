Geglückte Aufholjagd: Kombinierer Frenzel verteidigt Olympia-Gold

Er ist zurück: Der deutsche Kombinierer kann Eric Frenzel hat seinen Olympia-Sieg nach einer verkorksten Saison verteidigt: "Das ist für mich unbeschreiblich. Auf den letzten Metern konnte ich es ein bisschen genießen. Ich kann es aber auch nicht so richtig fassen, dass es so aufgegangen ist. Das war in den letzten Wochen nicht so einfach für mich", sagte Frenzel.