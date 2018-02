Niederlande: Ex-Regierungschef Ruud Lubbers (78†) ist tot

Ruud Lubbers war der am längsten amtierende Regierungschef der Niederlande. Jetzt ist der Politiker, der schon in jungen Jahren Karriere gemacht hatte, im Alter von 78 Jahren gestorben. Er starb zu Hause in Rotterdam umgeben von seiner Frau und seinen Kindern. Das teilt die offizielle Informationsagentur der niederländischen Regierung mit.