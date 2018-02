Politischer Aschermittwoch: Einschenken und austeilen

Beim politischen Aschermittwoch in Deutschland wird traditionell kräftig eingeschenkt und ausgeteilt. Die CSU hatte nach Passau geladen. Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder rückte unter anderem den Begriff Heimat in den Mittelpunkt seiner Rede und forderte, den Erhalt der christlich-abendländischen Prägung in die Bayerische Verfassung aufzunehmen.