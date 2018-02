Yildirim hofft auf baldige Freilassung Yücels

Genau ein Jahr ist es her, dass der Welt-Korrespondent Deniz Yücel in der Türkei festgenommen wurde. Seitdem sitzt der Journalist wegen Terrorvorwürfen und ohne Anklage Untersuchungshaft. Doch nun könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen: Kurz vor seinem Deutschland-Besuch sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim gegenüber der ARD, dass er auf eine baldige Freilassung Yücels hoffe. Diese Entscheidung würde jedoch von der türkischen Justiz getroffen, auf sie habe die türkische Regierung keinen Einfluss.