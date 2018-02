AfD bald "im braunen Abgrund"? "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" in 10 Tweets

Auf Twitter ist #Abgrund unter den Trending Topics - und es geht um den "braunen Abgrund" nach der Aschermittwochsrede von Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg. Er hatte in Nentmannsdorf bei Pirna in Sachsen zu den Türken in Deutschland gesagt hatte: "Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch... und die wollen uns irgendetwas über Geschichte und Heimat erzählen? Die spinnen wohl! Diese Kameltreiber sollen sich dahin scheren, wo sie hingehören weit hinter den Bosporus, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen und nichts zu melden."