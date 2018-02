Echter Prosecco - so beliebt, dass er gefälscht wird

Prosecco - handgerüttelt wie Champagner. Auch wenn der italienische Schaumwein trotz exzellenter Qualität mit dem französischen Produkt nicht konkurrieren kann, hat er trotzdem seine Liebhaber: der Markt boomt, unter anderem in den USA, in Großbritannien und im deutschsprachigen Raum. Über 400 Millionen Flaschen werden auf 20.000 Hektar produziert, der Absatz stieg allein 2016 um ein Viertel, 2017 immerhin noch um 14 Prozent. In der Region herrscht Sorge, dass man die Nachfrage wegen der begrenzten Anbaufläche bald nicht mehr bedienen kann.