Sexskandal: Helfer, die zu Tätern wurden

Im Oxfam-Skandal hat die Staatssekretärin für internationale Entwicklung in Großbritannien, Penny Mordaunt, im Fernsehsender BBC gewarnt, die Regierung werde die Zahlung an die Hilfsoranisation Oxfam kürzen, sollte Oxfam das Vertuschen des sexuellen Fehlverhaltens von Mitarbeitern nicht ausreichend erklären. Mordaunt sagte, Oxfam habe in seiner moralischen Führungsrolle versagt.