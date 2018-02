VIDEO: Schweine in Spanien - das Schlimmste, was Tierschützer gesehen haben

Ein Aufschrei über die schrecklichen - für einige wohl unerträglichen - Bilder von leidenden Schweinen geht durch Europa. Spanische Tierschützer der Organisation "Igualdad Animal" haben diese Aufnahmen in einer Schweinezucht von Cefusa bei Murcia gemacht. Auch der international exportierende Schweinefleischproduzent El Pozo wird von hier beliefert. Die Tierschützer forderten alle Beteiligten dazu auf, diese Missstände so rasch wie möglich zu beheben. Offenbar herrschten in Alhama de Murcia katastrophale in Zustände. Tiere mit unglaublich großen Tumore und Abzessen, Entzündungen an den Beinen sind in dem Video und auf Fotos zu sehen. Die Tierschützer berichten von Kannibalismus unter den Schweinen, weil diese tagelang kein Futter bekommen hätten. Die Bilder wurden auch in einer Reportage des TV-Senders "La Sexta" in Spanien gezeigt.