Ex - Präsidentschaftskandidat Mitt Romney kandidiert für den Senat

Der frühere Präsidentschaftskandidat der Republikaner Mitt Romney wird in Utah zur Wahl für den US-Senat antreten. In einer Videobotschaft sagte Romney, er wolle Utahs liberale Werte nach Washington bringen. In seiner Videobotschaft äusserte Romney keine offene, aber indirekte Kritik. Utah heisse legale Einwanderer aus aller Welt willkommen, sagte er. US Präsident Trump sieht Romney als klassischen Vertreter des republikanischen Establishments, gegen das er bei der Wahl 2016 angetreten war. Nach der Wahl führte Trump Romney bei der Postenvergabe vor. Er war als Aussenminister gehandelt worden. Der 70-Jährige hat sich zuletzt öfter kritisch zur Politik von US-Präsident Donald Trump geäussert. Die Kongresswahlen finden am 6. November statt.