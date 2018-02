Jennifer Aniston wieder Single

Hollywood-Star Jennifer Aniston (49) trennt sich von ihrem Ehemann Justin Theroux (46). Die Ehe hielt zweieinhalb Jahre, sie waren insgesamt sieben Jahre als Paar zusammen. Die Klatschpresse in Hollywood kreiste über dem Paar wie ein Geier und verkündet nun mit lauten Schlagzeilen die Trennung. Gemeinsame Kinder haben Aniston und Theroux nicht.

Fans weisen daraufhin, dass ihr Ex, der Schaupieler Brad Pitt, nun auch gerade single sei und wünschen sich in den sozialen Medien eine Wiedervereinigung der beiden Hollywood-Stars.

Jennifer Aniston sagte, sie und ihr Mann gingen als Freunde auseinander. Die Freundschaft werde bestehen bleiben.

Zweieinhalb Jahre hielt die Ehe.

Die jeweiligen Sprecher der beiden gaben bekannt, die Entscheidung sei Ende 2017 gefallen - in gegenseitigem Einvernehmen.

Die aus Los Angeles stammende Aniston hat in zahlreichen Filmen mitgespielt, vor allem in romantischen Komödien. Für ihre Rolle als Rachel Green in der TV-Sitcom "Friends" wurde sie mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet.

Aniston mit ihrem Ex-Gatten, Brad Pitt: