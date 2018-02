Obdachlosenzählung in Paris

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Pariser Behörden eine Obdachlosenzählung organisiert. Die Aktion geschah nur wenige Wochen, nachdem ein Regierungsvertreter dafür kritisiert wurde, das Problem kleinzureden: Der Politiker hatte behauptet, es gäbe nur rund 50 Männer, die im Großraum Paris auf der Straße schliefen. Öffentliche Angestellte und 1700 Freiwillige gingen durch alle Pariser Stadtviertel. Sie hatten auch einen Fragebogen dabei: In Zukunft sollen die Hilfeleistungen an die Bedürfnisse der auf der Straße lebenden Menschen angepasst werden.