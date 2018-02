12 Verletzte: Gewalt bei Demo gegen Rechtsextreme

Bei einer Demonstration gegen Faschismus sind in Bologna zwölf Menschen verletzt worden. Hunderte linke Aktivisten zogen am Freitagabend durch die italienische Stadt. Ihr Protest richtete sich gegen eine Wahlveranstaltung der rechtsextremen Partei Forza Nuova.

Die Polizei setzte Schlagstöcke, Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Menge vom Veranstaltungsort fernzuhalten. Bei den Auseinandersetzungen wurden zehn Schüler und Studenten verletzt – außerdem zwei Polizisten. Es wurden zwei Festnahmen gemeldet.

Vor den Parlamentswahlen am 4. März ist die Forza Nuova am Erstarken. Im vergangenen Jahr kam es häufig zu rechter Gewalt durch Anhänger der Partei. Anfang Februar schoss in der Stadt Macerata ein Mann aus einem Auto heraus gezielt auf Ausländer. Auch er soll Unterstützer der rechtsextremen Partei sein.