Jerusalem ist jetzt in Berlin

Nicht jeder schafft es, nach Jerusalem zu reisen. Aber auch für Leute, die schon mal dort waren, bietet die Ausstellung "Welcome to Jerusalem" im Jüdischen Museum in Berlin einen überraschenden Blick und vielschichtige Einblicke auf die Stadt. Seit der umstrittenen Initiative von Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen zu wollen, steht die seit Jahrtausenden umkämpfte Stadt ja wieder im Fokus der internationalen Politik.