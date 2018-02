Parkland: Trump besucht Amoklauf-Opfer im Krankenhaus

Das amerikanische Präsidentenpaar hat Überlebende des Schul-Massakers von Florida besucht. In einem Krankenhaus in Broward County würdigte Donald Trump die Arbeit der Ärzte und Rettungskräfte.

Auf Fragen über die laxen Waffengesetze in den USA wollte er vor der Presse nicht antworten. 17 Menschen waren am Mittwoch bei dem Amoklauf an einer Schule in Parkland getötet worden – 15 weitere kamen verletzt ins Krankenhaus.