Streit ums Erbe: Hallyday-Kinder Laura (34) und David (51) klagen

Nach dem Tod des französischen Rockstars Johnny Hallyday ist ein Streit um sein Erbe entbrannt. Laut dem in Kaliornien verfassten Testament sollen die älteren Kinder leer ausgehen, denn sie seien schon zuvor bedacht worden. In den USA können Kinder enterbt werden, in Frankreich geht das eigentlich nicht. Deshalb wollen Laura Smet (34) und David Hallyday (51) eine Entscheidung der Justiz. Die Tochter beklagt auch, dass ein familiärer Dialog mit der Witwe Laeticia Hallyday (42) nicht möglich sei, so wollte Laura Smet vor dem Erscheinen das posthume Album ihres Vaters anhören, aber das wurde ihr verweigert.