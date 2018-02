Lawinenunglücke in den Alpen: 2 Tote in Frankreich

In den französischen Alpen sind in Val d'Isère ein Vater und seine 11 Jahre alte Tochter bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Das meldet die Agentur AFP und beruft sich auf französische Medien. Das Unglück ereignete sich laut einer Sprecherin des Skiortes Val d'Isère in 3.000 Metern Höhe.