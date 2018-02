Mexiko: 13 Tote bei Hubschrauber-Absturz

In Mexiko sind beim Absturz eines Militärhubschraubers 13 Menschen am Boden ums Leben gekommen. An Bord des Helikopters waren Mexikos Innenminister Alfonso Navarrete Prida und der Gouverneur des Bundesstaats Oaxaca, Alejandro Murat.