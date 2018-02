Merkel-Vertrauter Peter Tauber (43) tritt ab - Neuanfang bei der CDU?

Peter Tauber (43), der CDU-Generalsekretär und Vertraute von Angela Merkel, will an diesem Montag seinen Rücktritt vom Amt erklären. Das meldet das ARD-Hauptstadtstudio.

Als Nachfolger von Tauber, der seit Monaten an einer Infektion der Darmwege leidet und deshalb operiert sowie in einer Reha-Klinik behandelt wurde, ist Jens Spahn (37) im Gespräch.

Auf dem CDU-Parteitag am 26. Februar könnte dann ein Nachfolger von Peter Tauber als Generalsekretär der CDU gewählt werden.

CDU-Generalsekretär ist Peter Tauber seit 2013, eigentlich läuft seine Amtszeit bis Dezember. Aber Tauber war in der Partei in die Kritik geraten. Als Zeichen an ihre innerparteilichen Kritiker könnte Angela Merkel jetzt Jens Spahn als Nachfolger Taubers akzeptieren.