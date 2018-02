Bunt, fröhlich und politisch: Die Karneval-Highlights 2018

Die Karnevalssaison war in der vergangenen Woche rund um den Globus in vollem Gange.

In Mexiko tanzten Menschenmassen in bunten Kleidern durch die Straßen, in Haiti hüllte sich ein Teilnehmer ganz in Schlangen.

Eines der größten Feste fand wohl traditionsgemäß in der Karnevalshauptstadt Rio statt, mit riesigen Wagen und spärlich bekleideten Tänzerinnen und Tänzern, die die Besucher bis spät in die Nacht in ihren Bann zogen.

In Deutschland übertrumpften sich die Designer der Umzugswägen mit ihren satirischen Statements. Auch in Nizza und Lissabon wird es gerne mal politisch.

Am beliebtesten waren dort die Karikaturen des US-Präsidenten Donald Trump und des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un, doch auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May kamen zu ihren Auftritten.