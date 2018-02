Großer Gewinner der Bafta-Awards: Fünf Preise für "Three Billboards"

Großer Gewinner bei der der 71. Verleihung der Bafta-Filmpreise in London war der Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Das Drama des britischen Regisseurs Martin McDonagh gewann nicht nur den Preis als bester Film - die begehrteste Auszeichnung der britischen Filmbranche. "Three Billboards" setzte sich unter anderem gegen "The Shape oft Water" von Guillermo del Toro durch. Ebenfalls in der Kategorie "bester Film" nominiert waren "Call me by your Name" von Luca Guadagnino, "Die dunkelste Stunde" ("Darkest Hour") von Joe Wright und "Dunkirk" von Christopher Nolan.