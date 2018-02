Keine Spur von Absturzmaschine

Vom Wrack des im Iran abgestürzten Flugzeuges fehlt jede Spur. Das Luftfahrtamt des Landes dementierte Berichte, die Überreste der Maschine seien gefunden wurden. An Bord der ATR 72 befanden sich 65 Menschen. Die Maschine der Fluggesellschaft Aseman war am Sonntag in Teheran abgehoben, rund 50 Minuten später brach der Kontakt zur Bodenstation ab. Man wisse bislang nicht, was geschehen sei und stehe vor einem Rätsel, sagte der iranische Verkehrsminister Abbas Akhoundi. Vermutet wird, dass das Flugzeug im Raum Semirom im Mitteliran abgestürzt ist. Die Temperaturen von bis zu -16 Grad Celsius und das unwägbare Gelände erschweren die Sucharbeiten.