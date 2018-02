Oxfam-Skandal: Vorwürfe bereits 2011 bestätigt

Der ehemalige Haiti-Chef der Hilfsorganisation Oxfam hat sich in einem internen Untersuchungsbericht über den Sex-Skandal selbst schwer belastet. Der Niederländer Roland van Hauwermeiren räumte darin bereits im Jahr 2011 ein, Prostituierte in seine von Oxfam gestellte Unterkunft in Haiti eingeladen und für Sex bezahlt zu haben.