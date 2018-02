Rekordstart für Rauchverbot-Volksbegehren

Fast eine halbe Million Österreicher hatte bei einer Online-Petition für ein Rauchverbot in der Gastronomie unterschrieben. Jetzt hat auch das Volksbegehren zum gleichen Thema einen Rekordstart hingelegt. 100.000 Unterstützungserklärungen in 72 Stunden - laut der Ärztekammer Wien ist das die erfolgreichste Sammlung in der Geschichte der Alpenrepublik. Damit steht bereits fest, dass das Volksbegehren im Parlament behandelt werden muss, denn die Unterstützungserklärungen gelten später auch als Unterschriften (Hürde bei Volksbegehren in Österreich: 100.000 Unterschriften).