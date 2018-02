Türkisch-griechische Odyssee: Flüchtlingstragödie am Fluss Evros

Er ist der Überlebende einer Flüchtlingstragödie am türkisch-griechischen Grenzfluss Evros: Fatih Yasar betet für die drei Kinder und ihre Eltern, die es nicht geschafft haben. Sie waren zu neunt im viel zu kleinen Boot: Zwei Lehrerfamilien, der Schmuggler und der 35-jährige Uni-Absolvent und Unternehmer. Als angeblicher Gülen-Anhänger saß Fatih nach dem Putschversuch in der Türkei 14 Monate in Haft. Es ist sein zweiter Fluchtversuch. Im Fluss gab es starke Strömungen: