Vor SPD-Votum: AfD jetzt in 7 Bundesländern vorn

Die SPD hat Briefwahlunterlagen an ihre rund 460.000 Mitglieder verschickt. Die sollen nun bis zum 2. März über ein erneutes Bündnis mit der Union abstimmen. Am vergangenen Wochenende waren Olaf Scholz und Andrea Nahles von Regionalkonferenz zu Regionalkonferenz getourt, um die Genossen auf das Bündnis einzuschwören. Das Ergebnis der Abstimmung soll am 4. März verkündet werden.