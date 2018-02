150.000 Urwald-Bäume abgeholzt - Polen droht Niederlage vor EuGH

Der EU-Generalanwalt Yves Bot kam in einem Gutachten zu dem Schluss, dass die polnische Regierung mit der Abholzung gegen EU-Recht verstoßen habe. Die Regierung hatte 2016 erlaubt, in dem Urwald Bialowieza fast dreimal so viele Bäume zu fällen als zuvor.