Deutlich mehr Masernfälle in Europa

In Europa hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr Masernfälle gegeben als noch 2016. Das berichtet die Weltgesundheitsorganisation. Demzufolge wurden rund 21.000 Infektionen und 35 Todesfälle gezählt - gegenüber 5200 Masernfällen 2016. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wurden die meisten Erkrankungen in Rumänien, in der Ukraine sowie in Griechenland festgestellt.