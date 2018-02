Deutscher Skifahrer (25) in Tignes tödlich verunglückt

Die Bergretter konnten nichts mehr für den Verunglückten tun. Seine Leiche wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht.

Sicherheitskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur den Unfall. Demnach stammt der junge Mann aus Mainz.

Am vergangenen Wochenende sind allein Frankreich fünf Menschen in den französischen Alpen ums Leben gekommen. Die französischen Medien sprechen von einem "schwarzen Wochenende". In Frankreich sind gerade Schulferien in mehreren Regionen - darunter Paris.

Im vergangenen Jahr hatte das Unglück einer Familie, die beim Snowboarden in Tignes von einer Lawine erfasst wurde, Aufsehen erregt.

Der Wintersportort Tignes bekundete den Angehörigen des Opfers sein Beileid.