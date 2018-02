Kampf um Afrin: Türkei bombardiert Syriens Regierungstruppen

In der Nähe der syrischen Stadt Afrin kommt es zu Gefechten zwischen den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad nahestehenden Milizen und der t¨ürkischen Armee. Das meldet u.a. die Agentur REUTERS. Ein Konvoi mit Kämpfern sei syrische Fahnen schwingend und Waffen in die Höhe haltend in die kurdische Stadt Afrin vorgerückt.