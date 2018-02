Feuer frei mit Nelken: Blumenkarneval am Mittelmeer

Es ist wie ein Faschingszug auf dem Wasser - und das deutlich nach Aschermittwoch. Tausende Menschen haben an der französischen Mittelmeerküste den Blumenkarneval gefeiert. Wie hier in Villefrance-sur-Mer warteten Schaulustige an der Uferpromenade, um ein paar der Frühlingsboten zu fangen.