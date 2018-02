Peking investiert in riesige Schweinefarmen

In Südwestchina hat die erste großflächige Schweinefarm des Landes ihre Produktion gestartet. Die Volksrepublik investiert momentan in riesige Zuchtbetriebe. 10.000 Säue sollen in der Xinguangan-Farm bald 300.000 Ferkel im Jahr produzieren, erhofft sich die Farm-Managerin Wei Meiquing: "Mit großflächiger Landwirtschaft können wir höhere Gewinne erzielen, weil wir die Kosten und Ressourcen senken."