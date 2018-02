Rumäniens Anti-Korruptionskampf bleibt im Kreuzfeuer

Europäische Kommission und Parlament bleiben bei ihrer Kritik an der geplanten Justizreform in Rumänien. Das ist das Ergebnis des ersten Tages des Besuchs der rumänischen Regierungschefin Viorica Dancila in Brüssel. Die gemeinsame Einschätzung ist, dass Bukarest es noch ernst genug meint mit dem Kampf gegen Korruption – jedenfalls, wenn man die bisherigen Gesetzespläne als Maßstab nimmt.