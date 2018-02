Deutschland schiebt 14 Asylbewerber nach Kabul ab

Mit einem weiteren Abschiebeflug sind 14 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan in ihr Heimatland zurückgebracht worden. Der vom Bundesinnenministerium organisierte Charterflug hob am Dienstagabend von München in Richung Kabul ab. Sechs der Abgeschobenen seien Straftäter, die unter anderem wegen unerlaubten Drogenbesitzes, Körperverletzung und Urkundenfälschung rechtskräftig verurteilt worden seien, teilte das bayerische Innenministerium mit. Drei Männer hätten ihre Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigert. Ein weiterer sei als sogenannter Gefährder eingestuft worden.