Frankreich will Flüchtlinge schneller abschieben

Jeden Tag das gleiche Bild: Vor der Hilfsorganisation „Terre d’Asile“ in Paris stehen Tausende Menschen an. Sie brauchen Hilfe beim Ausfüllen ihres Asylantrags. Doch die Schlangen könnten bald kürzer werden. Angesichts steigender Bewerberzahlen will die französische Regierung das Asylrecht verschärfen.