Italien: 20 Millionen Euro für Integration

Während sich Italien auf die Parlamentswahl vorbereitet, reist der italienische Innenminister Marco Minniti in die Küstenstadt Castel Volturno – rund 35 Kilometer nordwestlich von Neapel. 20.000 der 30.000 Bewohner hier sind Flüchtlinge. 3 von 4 Migranten leben illegal in dem Ort, der den Spitznamen „Migrantenstadt” hat. Seit langer Zeit versucht die nigerianische Mafia, die italienische Mafia Camorra zu ersetzten, was die Stadt zu einem Platz voller Gewalt, Armut, Drogen und Prostitution macht. Viele der Migranten leben illegal in verlassenen Gebäuden und unter extrem armen Verhältnissen, ohne jegliche staatliche Hilfe.