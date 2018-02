Syrienkrieg: Fassbomben auf Ost-Ghuta

In Ost-Ghuta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind den dritten Tag in Folge zahlreiche Menschen bei Angriffen getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in England berichtet von mehr als 300 Toten. UN-Generalsekretär António Guterres rief zu einem sofortigen Waffenstillstand auf.