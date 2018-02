USA: Tausende Schüler demonstrieren für schärfere Waffengesetze

In den USA haben Tausende Schüler für ein schärferes Waffenrecht demonstriert. Grund ist das Massaker an einer Schule in Florida, bei dem vor einer Woche 17 Menschen getötet wurden. In Tallahassee, der Hauptstadt Floridas, versammelten sich jetzt unter anderem Überlebende des Massakers vor dem Regierungssitz des Bundesstaats, und auch an anderen Orten in den USA gab es Proteste und Schülerstreiks.