Zerstörte Kliniken, keine Blutkonserven: die Lage im syrischen Ost-Ghuta

Die Angriffe auf Ost-Ghuta in Syrien haben die Weltgemeinschaft alarmiert. 400.000 Zivilisten sollen in der Region eingeschlossen sein, belagert von regierungstreuen Truppen und den Bombardements aus der Luft ausgesetzt. Amaury Gregoire von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtet von mehr als tausend Opfern, die in den Krankenhäusern vor Ort mehr schlecht als recht versorgt werden können. Es mangelt an Blutkonserven, Antibiotika und an sicheren Räumen für die Verletzten.