Zum 1. Mal: Queen besucht Show der London Fashion Week

Dass sie über einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil verfügt, hat die Queen in den fast sieben Jahrzehnten ihrer Regentschaft bewiesen. Ihre Anwesenheit bei einer Modenschau aber war am Dienstag eine Premiere. Auf der London Fashion Week nahm die Monarchin in der Front Row neben Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour Platz. Vor den beiden defilierten die Entwürfe des britischen Desginers Richard Quinn, dem die Königin später einen brandneuen Preis verlieh, der ihren Namen trägt: Queen Elizabeth II Award for British Design. Die Auszeichnung beschrieb die Königin in ihrer kurzen Ansprache anlässlich der Verleihung als "ihr Vermächtnis an die britische Mode."