"Unsane - Ausgeliefert": Mit Steven Soderbergh in der Anstalt

Claire Foy - bekannt als Queen in der TV-Serie "The Crown" - spielt eine junge Frau, die gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Einrichtung festgehalten wird. Ein dichtes Kammerspiel mit einer technischen Besonderheit: Soderbergh nutzte für den Dreh ein iPhone.

"Das war wirklich zum Teil wie ein Theaterstück wegen der langen Szenen", bestätigt Joshua Leonard.

Frage an den Regisseur: "Wie arbeiten Sie mit Schauspielern?"

Steven Soderbergh: "Ich lasse sie weitgehend in Ruhe. Sie wären überrascht, wie wenig ich sage. Wir besprechen die Sache vorher, aber am Set machen wir einfach unsere Arbeit."

Für Claire Foy war es eine klaustrophobische Erfahrung. "Wir haben zehn Tage lang ziemlich schnell am selben Ort gedreht. Es fühlte sich so an, als säßen wir alle in dieser schrägen, von Steven Soderbergh erschaffenen Anstalt."

Der Film kommt Ende März auf die europäischen Leinwände.