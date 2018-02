Mehr als 350 Tote - Endet Ost-Ghouta wie Aleppo?

Am fünften Tag in Folge haben Regierungstruppen das von Aufständischen kontrollierte Ost-Ghouta bombardiert. Nicht nur Krankenwagen auch Kliniken werden offenbar ganz gezielt angegriffen. Laut UN-Angaben wurden in den vergangenen Tagen etwa 350 Menschen getötet - darunter viele Kinder.

Die Situation im seit Jahren eingekesselten Vorort der Hauptstadt Damaskus war schon vor den jüngsten Angriffen katatrophal. Ärzte und Pfleger können den Verletzten kaum helfen. Einer der Helfer klingt verzweifelt: "Die Klinik funktioniert nicht mehr. Der OP, die Inkubatoren, die Pädiatrie - nichts funktioniert. Alles ist zerstört, das ganze Krankenhaus, Vier Luftangriffe haben das Gebäude getroffen, dann gab es noch Artilleriefeuer."

400.000 Menschen leben noch hier - in einer aussichtslosen Lage. Viele Beobachter vergleichen die Situation in Ost-Ghouta mit der in Aleppo - auch in der Metropole im Süden wurde der Teil der Stadt, den islamistische Rebellen kontrollierten völlig zerstört.

Viele Politiker fordern einen Waffenstillstand. Auch Angela Merkel hat die Angriffe verurteilt. "Wir müssen alles, was in unserer Kraft steht tun, damit dieses Massaker ein Ende findet“, sagte die deutsche Kanzlerin im Bundestag, dabei richtete sie auch andie Verbündeten des "Assad-Regimes, ganz besonders Iran und Russland."

Wie die Verletzten - mehr schlecht als recht - behandelt werden, zeigt das Video der Nachrichtenagentur AFP.