Solidarität kennt kein Alter: Oma Irma (93) geht nach Kenia

"Das ist meine Großmutter Irma, eine 93 Jahre junge Frau, die heute Abend nach Kenia abgereist ist. Sie wird nicht in ein Ressort gehen, wo man sich um Touristen kümmert und ihnen Essen serviert, sondern in ein Kinderdorf, in ein Waisenhaus. Ich zeige euch das, weil ich denke, dass wir alle ein wenig verrückt sein sollten, um zu leben und nicht einfach nur zu überleben. Seht sie euch an.... wer hält sie auf? Ich liebe sie."