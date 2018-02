Anti-Doping-Agenturen an IOC: "Russen vor Schlussfeier nicht wiederaufnehmen"

In einem Offenen Brief hat die Vereinigung der führenden Nationalen Anti-Doping-Agenturen (iNADO) die IOC-Mitglieder vor der Wiederaufnahme Russlands vor der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gewarnt.