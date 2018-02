Ein Vorreiter der Gleichberechtigung aus Europas hohem Norden

Kein Land ist in Sachen Gleichstellung so weit wie Island: http://www.dw.com/de/island-feuer-eis-und-gleichberechtigung/a-41579369 Bereits zum neunten Mal führt das kleine Land im Gleichstellungbericht des Weltwirtschaftsforums die Liste an https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017. Unsere Reporterin Valérie Gauriat ist in das Land der Geysire und Vulkane gereist. Sie hat ein Möbelhaus besucht, in dem Männer und Frauen das Gleiche verdienen und wio die Frauen in vielen Bereichen das Sagen haben. Sie hat eine Familie getroffen, wo sich der Mann um die kleinen Kinder kümmert – arbeiten geht seine Frau. In isländischen Schulen ist Gleichberechtigung ein Schulfach. Mit “Islands Töchtern” geben 15 junge Frauen beim Rap den Ton an: :http://de.euronews.com/2017/11/20/alt-rau-und-hart-retten-islands-rapper-ihre-sprache.