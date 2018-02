Kurz in Bedrängnis: Minister-Mitarbeiter beurlaubt, neues Nazi-Liederbuch gefunden

"Ihre Regierung ist uns nicht ganz koscher" - so fasste es in dieser Woche ein Transparent in einem Hörsaal der Universität Wien zusammen. Auf einer Veranstaltung diskutierten Teilnehmer aus den USA, Kanada, Israel und aus Europa über die Gefahren des Antisemitismus' unserer Tage. Die Machern des Transparents meinten damit das neue österreichische Kabinett um Kanzler Sebastian Kurz.