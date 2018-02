Orbán präzisiert seine EU-Rechnung für Grenzschutz

Zeitgleich mit dem EU-Sondergipfel hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in einer Videobotschaft finanzielle Forderungen an die Staatengemeinschaft gestellt. Er verlangte die Rückerstattung von mindestens der Hälfte der ungarischen Aufwendungen für den Ausbau des Grenzschutzes. Am 8. April finden in Ungarn Parlamentswahlen statt.