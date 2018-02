Singt beim ESC für Deutschland: Michael Schulte (27) aus Buxtehude

Michael Schulte konnte sich gegen die fünf anderen Kandidaten durchsetzen.

Am Donnerstagabend überzeugte er die Zuschauer und die Jury der ARD mit seinem Song "You Let Me Walk Alone", den er seinem vor 12 Jahren gestorbenen Vater gewidmet hat. Michael Schulte meint, dass man nur mit Liedern, die einen persönlich berühren Erfolg haben kann.

Michael Schulte singt seit 2008, und er stellt seine Songs auf YouTube. Zunächst kopiert er Rihanna, Jeff Buckley, Chris Brown, Coldplay und Eric Clapton. Inzwischen singt der junge Mann aus Buxtehude seine eigenen Songs und kommt auf mehr als 50 Millionen Videoabrufe. Er ist ein Youtube-Star, dessen Songs an Ed Sheeran erinnern, mit dem er auch schon zusammengearbeitet hat.