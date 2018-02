Türkei und Niederlande streiten um Völkermord an Armeniern

Die Entscheidung des Parlaments der Niederlande, die Massaker an den Armeniern 1915 als "Völkermord" einzustufen, hat die Türkei "aufs Schärfste" verurteilt. Gleichzeitig warf Ankara den Niederlanden vor, dass ihre Soldaten das Massaker von Srebrenica in Bosnien nicht verhindert haben. Im Parlament in Den Haag stimmten nur drei der 150 Abgeordneten gegen das Gesetz.