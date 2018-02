Nach Schulmassaker in Florida: Bald wieder Normalität?

Es ist ein schwerer Schritt: Lehrer an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida versuchen, langsam wieder einen Weg zurück zur Normalität zu finden.

Nach der Schießerei mit 17 Toten geht am Montag rund 2 Wochen der Unterricht wieder los. Die Schüler sollen demnach zunächst halbtags auf dem Campus verbringen.

Anna Fusco von der Lehrergewerkschaft Broward spricht dem Lehrpersonal Bewunderung ihre Bewunderung aus: "Sie sind unglaublich mutig und stark - körperlich und auch emotional. Ich habe eine Person getroffen, die von einer Kugel gestreift wurde. Und ja, wir stellen uns das so einfach vor; aber sie hat ein Loch in ihrem Arm und einen Bluterguss, der von der Schulter bis zum Ellenbogen reicht, als ob sie jemand mit einem Stock geschlagen hätte! Und dann sagt sie: Ich bin hier, weil wir Dinge vorbereiten müssen...dabei war sie in diesem Gebäude!"

Bei dem Massaker hatte ein ehemaliger Schüler am Valentinstag mit einer halbautomatischen Waffe 14 Schüler und 3 Erwachsene erschossen.