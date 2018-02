"So cool" 10 Fotos von Ivanka Trump - total begeistert in Pyeongchang

"Darf ich das?", fragt Ivanka Trump, als sie die Silbermedaille der Bobfahrerin Lauren Gibbs mal kurz um den Hals hängt. "Das ist so cool!" sagt die zu den Olympischen Spielen beorderte Präsidententochter dann. "Es fühlt sich an, als wenn ich den Ehering von jemand anderem anprobiere." Und sie gibt die Medaille schnell an die Sportlerin zurück.